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19:54, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о тяжелой ситуации из-за фрагментации энергосистемы

«Страна.ua»: украинцев ждет тяжелая зима из-за ударов по энергосистеме

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцев ждет тяжелая зима из-за ударов по энергосистеме, отключения света происходят все чаще, к тому же ситуация в разных районах разительно отличается. Об опасной ситуации предупредили опрошенные изданием «Страна.ua» эксперты.

В материале говорится, что в Киеве, к примеру, многим потребителям свет дают всего на пару часов, а затем отключают на 4-6 часов. В то же время в Закарпатской области не было перебоев со светом. По словам экспертов, снабжение некоторых регионов идет очень сложно, даже несмотря на то, что электричество есть. Доставить этот ресурс потребителям проблематично, так как разрушена инфраструктура.

Также отмечается, что с каждым ударом украинская энергосистема ослабевает, хотя энергетикам и «удается латать дыры». Специалисты предостерегают, что риски усилятся ближе к зиме.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с энергогенерацией министерство энергетики Украины решило импортировать электричество из пяти соседних стран — Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии. Объем импорта в отдельные часы достигнет 1329 мегаватт.

Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в республике уничтожены практически все теплоэлектроцентрали, снабжавшие энергией Харьков. По данным Минэнерго, Украина потеряла половину вырабатывающих мощностей.

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      Алина Гончарова
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