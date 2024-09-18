ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Белгородской области

ФСБ задержала жителя Бердска, готовившего теракт в Белгородской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании Белгородской области, задержан подозреваемый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Задержанный является жителем Бердска Новосибирской области. Он готовил теракт по заданию представителя запрещенного в России украинского вооруженного формирования.

По данным следствия, мужчина связался в мессенджере с куратором и по его указанию приобрел самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для террористической атаки на административное здание в Белгородской области.

17 сентября сообщалось, что ФСБ ликвидировала агента украинской разведки, который готовил теракт против руководителя оборонного предприятия Свердловской области.