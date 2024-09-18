Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 18 сентября 2024Бывший СССР

Глава Генштаба Эстонии рассказал о поставленной НАТО задаче

Глава Генштаба Эстонии рассказал о поставленной НАТО перед республикой задаче

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус рассказал о поставленной НАТО задаче перед республикой. По его словам, Эстония должна подготовиться к вооруженному конфликту с Россией, его слова передает ТАСС.

«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть и предпринять следующие шаги», — заявил Карус.

По его словам, Эстония рассчитывает на немедленное участие дислоцированных на территории республики сил альянса в конфликте с Россией.

Ранее министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса заявил, что на достройку восточной границы в 2025 году Эстонии понадобится 40 миллионов евро (более 4 миллиардов рублей). По его словам, эта сумма складывается из расходов на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог, которые помогут пограничникам быстро ловить незаконно пересекающих границу и дополнительные системы телекоммуникации.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

      Глава Генштаба Эстонии рассказал о поставленной НАТО задаче

      В российском регионе молодой человек ударил подростка ножом в грудь из-за лошади

      Покупка автомобиля в кредит стала терять популярность у россиян

      У пассажиров самолета во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа

      Пашинян рассказал о торговле Армении с Россией и Европой

      «Я свободен. Короновать меня не нужно». Задержанный в аэропорту Польши украинский боксер Усик записал видеообращение

      Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ российского региона

      Наряд станцевавшей на улице Ольги Серябкиной смутил пользователей сети

      Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше