Глава Генштаба Эстонии рассказал о поставленной НАТО задаче

Глава Генштаба Эстонии рассказал о поставленной НАТО перед республикой задаче

Начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус рассказал о поставленной НАТО задаче перед республикой. По его словам, Эстония должна подготовиться к вооруженному конфликту с Россией, его слова передает ТАСС.

«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть и предпринять следующие шаги», — заявил Карус.

По его словам, Эстония рассчитывает на немедленное участие дислоцированных на территории республики сил альянса в конфликте с Россией.

Ранее министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса заявил, что на достройку восточной границы в 2025 году Эстонии понадобится 40 миллионов евро (более 4 миллиардов рублей). По его словам, эта сумма складывается из расходов на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог, которые помогут пограничникам быстро ловить незаконно пересекающих границу и дополнительные системы телекоммуникации.