В Эстонии заявили о необходимости потратить 40 миллионов евро на достройку границы

Глава МВД Эстонии: для достройки восточной границы нужно 40 миллионов евро

На достройку восточной границы в 2025 году Эстонии понадобится 40 миллионов евро (более 4 миллиардов рублей). Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса, передает ERR.

По его словам, эта сумма складывается из расходов на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог, которые помогут пограничникам быстро ловить незаконно пересекающих границу и дополнительные системы телекоммуникации. Эстония также хочет создать на границе систему защиты от дронов.

Также планируется увеличить кризисный полицейский резерв с 50 до 1000 человек. Реализация этих мер потребовала бы в 2025 году дополнительных 60 миллионов евро (6 миллиардов рублей), однако никаких договоренностей по этому поводу в правительстве еще нет.

Ранее стало известно, что Эстония допускает закупку боеприпасов у Украины, часть которых может обойтись Таллину в пять раз дешевле западных аналогов. При этом Эстонии важно, чтобы эффективность оружия соответствовала западным аналогам.