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14:49, 18 сентября 2024Бывший СССР

Главного инспектора Минобороны Украины уволили

Депутат Рады Безуглая: главного инспектора МО уволили по требованию Сырского

Фото: Міністерство оборони України / Wikipedia

Главного инспектора Минобороны (МО) Украины Игоря Воронченко уволили по требованию главкома Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По ее словам, министр обороны страны Рустем Умеров уволил Воронченко после доклада на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Безуглая отметила, что подробное освещение этой темы вызвало гнев у Сырского.

Как считает депутат, Главная инспекция Минобороны Украины была единственным органом, который давал реальную экспертизу того, что происходит в войсках. Она назвала увольнение Воронченко знаковым моментом. Безуглая также подчеркнула, что система катастрофически не принимает правду.

Ранее депутат обвинила главкома ВСУ в дискредитации командующего силами беспилотных систем (СБС) Вадима Сухаревского. По ее мнению, Сырский отказывается обсуждать проблемы украинских войск в Донбассе.

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      Кристина Есикова
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