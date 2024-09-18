Главного инспектора Минобороны Украины уволили

Главного инспектора Минобороны (МО) Украины Игоря Воронченко уволили по требованию главкома Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.
По ее словам, министр обороны страны Рустем Умеров уволил Воронченко после доклада на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Безуглая отметила, что подробное освещение этой темы вызвало гнев у Сырского.
Как считает депутат, Главная инспекция Минобороны Украины была единственным органом, который давал реальную экспертизу того, что происходит в войсках. Она назвала увольнение Воронченко знаковым моментом. Безуглая также подчеркнула, что система катастрофически не принимает правду.
Ранее депутат обвинила главкома ВСУ в дискредитации командующего силами беспилотных систем (СБС) Вадима Сухаревского. По ее мнению, Сырский отказывается обсуждать проблемы украинских войск в Донбассе.