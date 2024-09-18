Главного инспектора Минобороны Украины уволили

Депутат Рады Безуглая: главного инспектора МО уволили по требованию Сырского

Главного инспектора Минобороны (МО) Украины Игоря Воронченко уволили по требованию главкома Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По ее словам, министр обороны страны Рустем Умеров уволил Воронченко после доклада на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Безуглая отметила, что подробное освещение этой темы вызвало гнев у Сырского.

Как считает депутат, Главная инспекция Минобороны Украины была единственным органом, который давал реальную экспертизу того, что происходит в войсках. Она назвала увольнение Воронченко знаковым моментом. Безуглая также подчеркнула, что система катастрофически не принимает правду.

Ранее депутат обвинила главкома ВСУ в дискредитации командующего силами беспилотных систем (СБС) Вадима Сухаревского. По ее мнению, Сырский отказывается обсуждать проблемы украинских войск в Донбассе.