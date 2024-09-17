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14:32, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Раде обвинили Сырского в дискредитации командующего беспилотных сил

Нардеп Безуглая обвинила Сырского в дискредитации командующего ВСУ Сухаревского

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в дискредитации командующего силами беспилотных систем (СБС) украинской армии Вадима Сухаревского. Нардеп опубликовала соответствующий пост в Telegram.

«Сырский организовал ряд расследований против командующего СБС Вадима Сухаревского, чтобы затем представить СБС как некомпетентные и избавиться от командующего», — рассказала парламентарий.

Она добавила, что при этом Сырский отказывается обсуждать проблемы ВСУ в Донбассе и «героически» руководит атакой на Курскую область из-под Харькова.

Ранее Безуглая упрекнула генералов ВСУ за родственников с гражданством России. По ее словам, подобных случаев в украинской армии множество.

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      Глеб Палехов
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