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17:14, 18 сентября 2024Экономика

Google избежала огромного штрафа

CURIA: аннулирован наложенный на Google штраф в 1,5 миллиарда евро

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Суд Европейского союза (CURIE) отменил штраф в 1,5 миллиарда евро, наложенный на компанию Google Европейской комиссией (ЕК). Об этом сообщается в материалах суда.

Таким образом, европейская юстиция согласилась с доводами цифрового гиганта, который оспаривал решение ЕК. Последняя, как известно, обвинила Google в нарушении правил конкуренции.

При этом суд признал большую часть доводов, выдвинутых ЕК, касательно того, что компания использовала доминирующее положение для блокировки конкурирующих онлайн-рекламодателей. Тем не менее, штраф был отменен. Свое решение суд обосновал тем, что ЕК «не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке срока действия договорных положений, которые она сочла несправедливыми».

Ранее сообщалось, что претензии к Google есть и в Великобритании, чье Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) считает, что компания злоупотребила доминирующим положением. Продвигая собственные сервисы, она могла нанести ущерб тысячам британских разработчиков и рекламодателей. CMA отмечает, что Google «самостоятельно устанавливает предпочтения» на своей бирже рекламы, нанося вред конкуренции, а значит, рекламодателям и издателям.

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