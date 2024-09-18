Губернатор Санкт-Петербурга вновь вступил в должность и оставил сенатором Матвиенко

Беглов вступил в должность губернатора Петербурга и оставил сенатором Матвиенко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь вступил в должность и оставил сенатором от правительства города Валентину Матвиенко, передает ТАСС.

«Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания России наделена Валентина Ивановна Матвиенко», — объявил Беглов на инаугурации в Мариинском дворце, уточнив, что подписал соответствующее постановление.

Беглов одержал победу на выборах в сентябре 2024 года с результатом 59,8 процента, за него проголосовали 895 307 человек.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила социально-экономическую программу развития Санкт-Петербурга, рассчитанную на период до 2030 года. В частности, власти намерены построить в городе вторую кольцевую автодорогу и скоростную магистраль.