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11:38, 18 сентября 2024Россия

Губернатор Санкт-Петербурга вновь вступил в должность и оставил сенатором Матвиенко

Беглов вступил в должность губернатора Петербурга и оставил сенатором Матвиенко

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь вступил в должность и оставил сенатором от правительства города Валентину Матвиенко, передает ТАСС.

«Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания России наделена Валентина Ивановна Матвиенко», — объявил Беглов на инаугурации в Мариинском дворце, уточнив, что подписал соответствующее постановление.

Беглов одержал победу на выборах в сентябре 2024 года с результатом 59,8 процента, за него проголосовали 895 307 человек.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила социально-экономическую программу развития Санкт-Петербурга, рассчитанную на период до 2030 года. В частности, власти намерены построить в городе вторую кольцевую автодорогу и скоростную магистраль.

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      Елена Торубарова
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