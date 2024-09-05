В Совфеде оценили программу развития Санкт-Петербурга

Глава Совфеда Матвиенко высоко оценила программу развития Санкт-Петербурга

Глава Совета Федерации (Совфеда) Валентина Матвиенко высоко оценила социально-экономическую программу развития Санкт-Петербурга, рассчитанную на период до 2030 года. Ее слова приводит «Российская газета».

По мнению сенатора, у этой программы есть хорошие перспективы реализации. Подобный документ, как уточнила она, является не просто «набором пожеланий». «Это документ, который, строго говоря, уже начал реализовываться», — резюмировала Матвиенко.

Разработанную программу долгосрочного развития Санкт-Петербурга глава Совфеда назвала «очень амбициозной, масштабной и просчитанной». Особое внимание она обратила на планы региональных властей построить в Северной столице вторую кольцевую автодорогу и скоростную магистраль. «Это суперский проект, и его обязательно нужно реализовать», — заключила она.

Помимо этого в экономический блок долгосрочной программы развития Санкт-Петербурга включили различные проекты, нацеленные на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры. В качестве еще одного приоритета был выделен логистический сектор. Матвиенко отметила, что без поддержки со стороны президента Владимира Путина «развивать такой пятимиллионный мегаполис невозможно».

Санкт-Петербург — не чужой для Матвиенко город. С 2003-го по 2011 год она была его губернатором и председателем местного правительства. После этого она перешла на работу в Совфед, который возглавляет на протяжении последних 13 лет. В июне 2024 года губернатор Александр Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга.