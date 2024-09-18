Исполнитель роли маньяка Фишера сыграет Владимира Маяковского

Звезда сериала «Фишер» Андрей Максимов сыграет поэта Владимира Маяковского

Андрей Максимов, известный по роли маньяка в сериале «Фишер», сыграет великого поэта Владимира Маковского в картине «Лиля» о жизни Лили Брик. Об этом сам актер рассказал в подкасте «Кино в Москве. Бэкстейдж».

По словам артиста, Маяковский — непонятный для него человек, которого было интересно играть.

«Маяковский мне интересен, потому что это непонятный для меня человек. Можно сказать, первый русский гопником, хулиган и поэт, полностью уверенный в своей гениальности», — заявил Максимов.

Ранее стало известно, что режиссера «Преступления и наказания» потребовали признать иноагентом.