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20:27, 18 сентября 2024Культура

Исполнитель роли маньяка Фишера сыграет Владимира Маяковского

Звезда сериала «Фишер» Андрей Максимов сыграет поэта Владимира Маяковского

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Андрей Максимов, известный по роли маньяка в сериале «Фишер», сыграет великого поэта Владимира Маковского в картине «Лиля» о жизни Лили Брик. Об этом сам актер рассказал в подкасте «Кино в Москве. Бэкстейдж».

По словам артиста, Маяковский — непонятный для него человек, которого было интересно играть.

«Маяковский мне интересен, потому что это непонятный для меня человек. Можно сказать, первый русский гопником, хулиган и поэт, полностью уверенный в своей гениальности», — заявил Максимов.

Ранее стало известно, что режиссера «Преступления и наказания» потребовали признать иноагентом.

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      Андрей Шеньшаков
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