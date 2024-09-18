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14:19, 18 сентября 2024Ценности

Лариса Гузеева кардинально сменила имидж на фоне критики ее внешности

Кадр: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева кардинально сменила имидж на фоне критики ее внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя знаменитость записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя в гримерной комнате. Она предстала перед камерой в розовой рубашке и с длинными бусами на шее. Так, артистка рассказала, что приступила к съемкам в новом проекте и в связи с этим решила преобразиться с помощью стилиста.

«Сашка меня подстриг, а то нас все время критикуют. Все красиво! Если что, это не "Давай поженимся!". Мне там не разрешают быть такой модной. Я там должна быть как все, тетей Мотей», — заявила телезвезда и продемонстрировала объемную гладкую прическу с укороченными прядями у лица.

В июле Гузеева раскрыла главное заблуждение по поводу внешности.

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      Карина Черных
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