Лариса Гузеева разрушила стереотип по поводу коротких причесок в зрелом возрасте

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла главное заблуждение по поводу внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам 64-летней знаменитости, она верила в стереотип, что в зрелые годы стоит носить короткую стрижку. «Мне, как и большинству, вбили в голову, что с возрастом волосы должны быть короткими», — рассказала она.

При этом Гузеева призналась, что разрушила это убеждение. Так, звезда нарастила волосы и продемонстрировала новую прическу на фото. «Блин! И я же повелась! Для работы нарастила, ну и чтобы прикрыть ненужность на спине. И мне понравилось! Длинные волосы — неплохо. Я так думаю. А вы?» — подписала она кадр.

Ранее в июле Гузеева рассказала о похудении и раскрыла секрет молодости. Знаменитость заявила, что на данный момент активно сбрасывает лишние килограммы ради новых съемок. Кроме того, телезвезда поделилась видео, в котором она запечатлела себя в халате и без макияжа на лице.