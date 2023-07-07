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13:03, 7 июля 2023Ценности

Гузеева рассказала о похудении и раскрыла секрет молодости

Ведущая Лариса Гузеева рассказала об активном похудении ради съемок и массажере для лица

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о похудении и раскрыла свой секрет молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость рассказала, что на данный момент активно сбрасывает лишние килограммы ради новых съемок. «Я изо всех сил сбрасываю вес. Не знаю, видно или не видно. (...) Снимаюсь на контровом, поэтому если я даже хотела фильтры какие-нибудь, то не получится», — заявила она.

Кроме того, телезвезда поделилась видео, в котором она запечатлела себя в халате и без макияжа на лице. По ее словам, она нашла для себя способ омолодиться. «Нашла для себя идеальный массажер. Для моей проблемы. Овал лица уже потек, к сожалению. (...). Делаю так каждый день минут по 5-7. Конечно, кардинально нужно все это резать, но пока боязно, обойдусь. Все знают, сколько мне лет, от этого никуда не деться», — призналась артистка.

В марте Лариса Гузеева показала внешность до и после применения инструментов ретуши. Знаменитость опубликовала коллаж из двух фото, на которых она запечатлена в белой куртке и серебристой шапке. По словам Гузеевой, на одном из них она использовала фильтры для улучшения своей внешности.

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    Карина Черных
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