Гузеева показала лицо до и после фотошопа

Российская телеведущая Лариса Гузеева показала внешность до и после применения фотошопа

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала внешность до и после применения инструментов ретуши. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

63-летняя знаменитость опубликовала коллаж из двух фото, на которых она запечатлена в белой куртке и серебристой шапке. По словам Гузеевой, на одном из них она использовала фильтры для улучшения своей внешности.

«Немного о фотошопе. До и после. В телефоне фильтров нет. Еще раз: я в курсе своего возраста, веса и изменений, с этим связанных», — заявила она в описании к посту.

В декабре 2022 года Лариса Гузеева раскрыла способ обедать и завтракать пельменями без переедания. Под размещенной в соцсетях публикацией телезвезда заявила, что планирует устраивать «пельменные вечеринки», а также приемы пищи с этим блюдом. «Совет: чтобы не было передоза — никакой сметаны, масла и кетчупа! Только уксус с горчицей и перцем!» — посоветовала знаменитость.