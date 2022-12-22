Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:24, 22 декабря 2022Ценности

Гузеева раскрыла способ завтракать и обедать пельменями без переедания

Российская актриса Лариса Гузеева посоветовала есть пельмени без сметаны и кетчупа

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла способ обедать и завтракать пельменями без переедания. Пост на эту тему появился в ее личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В описании под размещенной в соцсети фотографией, на которой запечатлены украшенная елка, новогодние статуэтки и тарелка пельменей, артистка поздравила подписчиков с наступающим праздником. Кроме того, она заявила, что в этом году планирует устраивать «пельменные вечеринки», а также приемы пищи с этим блюдом. «Совет: чтобы не было передоза — никакой сметаны, масла и кетчупа! Только уксус с горчицей и перцем!» — посоветовала Гузеева.

Знаменитость также призналась, что заготовила для себя 1,5 тысячи пельменей, а все ее гости — «на низком старте».

В августе Лариса Гузеева показала поклонникам внешность без макияжа. 63-летняя знаменитость поделилась серией видео, на которых запечатлела себя и своего стилиста Александра в зеркале гримерной комнаты. «Вот я сейчас, как говорится, не накрашенная и страшная. Только проснулась (...) буду преображаться», — сказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Госдуме упрекнули Рогозина и премьера ДНР в потере бдительности
Житель Подмосковья расчленил собутыльника через пять дней после убийства
Названы последствия поставки комплексов Patriot на Украину
Американский ведущий сравнил Зеленского с «менеджером стриптиз-клуба»
Тысячи застрявших в Египте туристов вернулись в Россию
Назван смартфон с лучшей камерой
Путин порассуждал о существовании Деда Мороза
В ЛДПР назвали актуальной идею Жириновского о сокращении новогодних выходных
Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы
Американский производитель чипов объявил об увольнении пяти тысяч работников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.