Лариса Гузеева показала лицо без макияжа со словами «не накрашенная и страшная»

Телеведущая Лариса Гузеева показала лицо без макияжа в гримерной комнате

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева показала внешность без макияжа. Соответствующие ролики появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя знаменитость поделилась в сторис серией видео, на которых запечатлела себя и своего стилиста Александра в зеркале гримерной комнаты. Ведущая шоу «Давай поженимся!» одета в черную пижаму с пестрым принтом, а на ее лице полностью отсутствует косметика.

«Вот я сейчас, как говорится, не накрашенная и страшная. Только проснулась (...) буду преображаться», — сказала знаменитость на видео.

Ранее в августе Лариса Гузеева раскрыла секрет своей молодости. Артистка разместила снимок в соцсетях, на котором она позировала перед камерой в платье фольклорного стиля, украшенном орнаментами и темно-зелеными вставками на рукавах. Гузеева также ответила на одно из высказываний подписчиц относительно внешнего вида. По ее словам, данная фотосессия проведена очень давно. «Сто лет назад, и фотошоп — наше все», — призналась телезвезда.