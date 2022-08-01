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63-летняя Лариса Гузеева раскрыла секрет своей молодости

Телеведущая Лариса Гузеева назвала фотошоп секретом своей молодости
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева назвала секрет своей молодости. Своими размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя артистка разместила снимок, на котором она предстала перед фанатами в платье фольклорного стиля, украшенном орнаментами и темно-зелеными вставками на рукавах. При этом ведущая шоу «Давай поженимся» дополнила свой образ ожерельем с массивными камнями круглой формы. Кроме того, она нанесла на глаза черные стрелки, накрасила губы розовой помадой, а волосы зачесала назад.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. Гузеева, в свою очередь, ответила на одно из высказываний своих подписчиц касаемо внешнего вида. По ее словам, данная фотосессия была проведена очень давно. «Сто лет назад, и фотошоп — наше все», — раскрыла секрет телезвезда.

Раннее в июле российский и французский историк моды Александр Васильев назвал секрет молодого внешнего вида народной артистки Надежды Бабкиной. По словам специалиста, яркие цвета и характерные орнаменты все еще присутствуют в гардеробе артистки. Однако на данный момент знаменитость сочетает их с современными модными вещами. При этом эксперт отметил, что звезда эстрады не пренебрегает джинсами и кроссовками. Исполнительница считает, что вещи из денима и обувь в спортивном стиле визуально делают ее моложе своих лет.

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Карина Черных
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