Лидер «Руки вверх!» захотел отсудить миллионы рублей у своего двойника

Mash: Сергей Жуков захотел отсудить 5 миллионов рублей у своего двойника

Солист известной музыкальной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков захотел отсудить пять миллионов рублей у своего двойника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант заявляет, что артист Андрей Белянин копирует его во время трибьют-шоу и зарабатывает деньги на хитах группы. Отмечается, что мужчина также владеет ООО под названием «NE Руки Вверх».

По словам PR-директора Жукова, это не первый иск против двойника певца. Так, в 2022 году суд запретил Белянину использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность коллектива на своем сайте.

Ранее экс-участник и один из основателей «Руки Вверх!», продюсер Алексей Потехин обвинил Сергея Жукова в краже денег и распаде музыкального коллектива.