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10:46, 18 сентября 2024Культура

Лидер «Руки вверх!» захотел отсудить миллионы рублей у своего двойника

Mash: Сергей Жуков захотел отсудить 5 миллионов рублей у своего двойника

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Солист известной музыкальной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков захотел отсудить пять миллионов рублей у своего двойника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант заявляет, что артист Андрей Белянин копирует его во время трибьют-шоу и зарабатывает деньги на хитах группы. Отмечается, что мужчина также владеет ООО под названием «NE Руки Вверх».

По словам PR-директора Жукова, это не первый иск против двойника певца. Так, в 2022 году суд запретил Белянину использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность коллектива на своем сайте.

Ранее экс-участник и один из основателей «Руки Вверх!», продюсер Алексей Потехин обвинил Сергея Жукова в краже денег и распаде музыкального коллектива.

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      Варвара Кошечкина
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