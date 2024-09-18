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14:37, 18 сентября 2024Бывший СССР

Литва захотела передать Украине до 50 миллионов евро военной помощи

Касчюнас: Литва передаст Украине до 50 млн евро военной помощи до конца года

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Литва передаст Украине до конца 2024 года военную помощь на десятки миллионов евро. Об этом рассказал министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

«В этом году объемы нашей военной помощи Украине составили 153 миллиона евро (более 15,6 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). До конца года стоимость дополнительной помощи будет от 40 миллионов евро до 50 миллионов евро (около 4 миллиардов до 5 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил представитель Вильнюса.

Министр уточнил, что Литва вложит 10 миллионов евро (более миллиарда рублей) в развитие производства дальнобойных вооружений на Украине. Также прибалтийская республика передаст Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, оборудование для разминирования и радары.

12 сентября стало известно, что Вильнюс запланировал закупку ракетных комплексов малой дальности для Киева. Информацию об этом подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа.

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      Екатерина Грищенко
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