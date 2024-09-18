Матвиенко оценил возможность замены музыкантов ИИ

Игорь Матвиенко заявил, что его радует возможность замены музыкантов ИИ

Народный артист РФ, продюсер и композитор Игорь Матвиенко оценил возможность того, что музыкантов может заменить искусственный интеллект (ИИ). Его слова приводит KP.RU.

«Как сказал изобретатель Chat GPT, [нейросети] заменят тех людей, кто делает музыку. Потому что этот функционал будет делать искусственный интеллект. Меня, на самом деле, это очень радует. Потому что есть некий тупик уже человеческого ресурса, особенно в шоу-бизнесе, в создании песен», — заявил он.

При этом Матвиенко уточнил, что написанные ИИ композиции не будут «душевными», так как не могут заменить «эмоции и чувства творца», однако создать «проходную музыку, под которую весело потанцевать в клубе», нейросеть может.

Ранее сообщалось, что нейросеть GigaChat попытается воссоздать уничтоженный второй том произведения «Мертвые души» Николая Гоголя.