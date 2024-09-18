Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:48, 18 сентября 2024Культура

Матвиенко оценил возможность замены музыкантов ИИ

Игорь Матвиенко заявил, что его радует возможность замены музыкантов ИИ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Народный артист РФ, продюсер и композитор Игорь Матвиенко оценил возможность того, что музыкантов может заменить искусственный интеллект (ИИ). Его слова приводит KP.RU.

«Как сказал изобретатель Chat GPT, [нейросети] заменят тех людей, кто делает музыку. Потому что этот функционал будет делать искусственный интеллект. Меня, на самом деле, это очень радует. Потому что есть некий тупик уже человеческого ресурса, особенно в шоу-бизнесе, в создании песен», — заявил он.

При этом Матвиенко уточнил, что написанные ИИ композиции не будут «душевными», так как не могут заменить «эмоции и чувства творца», однако создать «проходную музыку, под которую весело потанцевать в клубе», нейросеть может.

Ранее сообщалось, что нейросеть GigaChat попытается воссоздать уничтоженный второй том произведения «Мертвые души» Николая Гоголя.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Очевидец конфликта у центрального офиса Wildberries рассказал о «ввалившихся бородачах»

      МВД назвало число находящихся в России мигрантов

      С отца Киркорова взыскали долг по налогам

      Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

      В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

      Количество проданных в России китайских легковушек подсчитали

      Потолок обрушился на голову ребенка в российской новостройке

      На Украине больницы стали отказывать в помощи мирным жителям из-за солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше