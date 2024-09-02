Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

Нейросеть GigaChat попробует дописать сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

Нейросеть GigaChat попытается воссоздать уничтоженный второй том произведения «Мертвые души» Николая Гоголя. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Сбера.

Сожженное автором продолжение культовой поэмы искусственный интеллект попробует дописать на основе имеющихся дневников, переписок и прочих архивных документов Гоголя. Также нейросеть «обучали» на сохранившемся творчестве писателя, чтобы повторить его авторский стиль.

Издание также передает, что обратилось за комментариями к другим литераторам. По мнению неназванных спикеров, «гения невозможно запрограммировать», поэтому проект выглядит сомнительно и даже бессмысленно.

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