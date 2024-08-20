Стала известна дата выхода нового «Ведьмака»

Писатель Анджей Сапковский завершил написание новой книги о Ведьмаке

Анджей Сапковский завершил работу над новой книгой о Геральте из Ривии, главном герое фэнтезийной вселенной «Ведьмак». Об этом сам писатель сообщил в интервью порталу Redanian Intelligence.

По словам автора пенталогии о Ведьмаке, он писал новое произведение в течение двух лет, а ожидать книгу в продаже стоит уже к зиме этого года.

«Я завершил написание книги, над которой работал последние два года. История будет сфокусирована именно на Геральте, но это будет отдельная история, не входящая в пенталогию», — заявил Анджей.

Ранее стало известно, что в новой игре «Ведьмак 4» главным персонажем станет не Геральт, а другой герой.