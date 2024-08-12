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14:37, 12 августа 2024Наука и техника

Раскрыты подробности продолжения «Ведьмака»

GamesRadar: ведьмак Геральт не будет главным героем игры «Ведьмак-4»

Скриншот: Игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

Актер озвучания Даг Кокл раскрыл подробности продолжения видеоигры «Ведьмак». На это обратило внимание издание GamesRadar.

В интервью YouTube-каналу Fall Damage Кокл намекнул, что продолжит озвучивать ведьмака Геральта из Ривии. Актер занимался английской озвучкой своего персонажа в игре «Ведьмак 3», вышедшей в 2015 году.

«Анонсирована игра "Ведьмак 4". Я ничего не могу сказать по этому поводу», — заявил Даг Кокл. Однако он признался, что его персонажу будет уделено меньше времени, чем в прошлой игре — вероятно, Геральт не окажется главным героем тайтла. «Игра не будет фокусироваться на Геральте, так что на этот раз речь не о нем», — заметил актер.

По словам журналистов издания GamesRadar, в «Ведьмаке 4», судя по всему, появится другой протагонист. Также авторы предположили, что в игре может быть несколько главных героев. Они подчеркнули, что каноничная история Геральта по сути была завершена в предыдущей игре.

Актер Даг Кокл не смог рассказать, когда появится новая часть «Ведьмака». «Я пока не видел никакого сценария», — признался автор.

Ранее представители студии CD Projekt RED рассказали, почему продолжение игры Cyberpunk 2077 разрабатывают в США. По словам разработчиков, они хотят перенести в игру «панковскую энергетику», которая присуща Соединенным штатам.

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      Андрей Ставицкий
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