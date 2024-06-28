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19:35, 28 июня 2024Наука и техника

Раскрыты подробности продолжения Cyberpunk 2077

AnsweRED: продолжение игры Cyberpunk 2077 будет более американским

Скриншот: Игра Cyberpunk 2077

Представители студии CD Projekt RED рассказали, почему продолжение игры Cyberpunk 2077 разрабатывают в США. Об этом стало известно в ходе YouTube-подкаста AnsweRED.

По словам исполняющего обязанности исполнительного продюсера Дэна Хернберга, польская компания специально перенесла разработку игры в бостонский филиал CD Projekt RED. «Я думаю, что Cyberpunk — это, очевидно, уникальная американская история», — заметил Хернберг. По его словам, сюжет игры был написан американцем, она имеет «панковскую энергетику» и поэтому логично, что тайтл разрабатывается в США.

Заместитель главного геймдизайнера студии Павел Саско также отметил, что новая часть Cyberpunk будет «более американской». Он раскрыл подробности о том, что дизайнеры уделяют большое внимание деталям обычной жизни в США. В качестве примера он привел люки, на которые обратили внимание пользователи Reddit — по словам посетителей площадки, крышки люков больше напоминали те, которые встречаются в Европе.

Дэн Хернберг отметил, что внимание к мелочам имеет значение. «Это не мешает погружению в игру, но это просто та мелочь, о которой вы думаете: "Ну, может быть, это сделали не те люди, которые живут в США"», — заключил Хернберг.

В конце мая студия CD Projekt RED пообещала выпускать крупные игры чаще благодаря параллельной разработке. В компании рассказали, что в данный момент работают над второй частью Cyberpunk и новой серией «Ведьмака».

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      Андрей Ставицкий
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