Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:12, 29 мая 2024Наука и техника

Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

VGC: CD Projekt RED будет выпускать большие игры чаще

Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Студия CD Projekt RED пообещала выпускать крупные игры чаще благодаря параллельной разработке. На это обратило внимание издание Video Games Chronicle (VGC).

В рамках финансового отчета за первый квартал 2024 года руководители польской компании заявили, что студия может выпускать большие тайтлы чаще. В качестве примера глава студии Михал Новаковски привел ситуацию, когда CD Projekt RED работала одновременно над дополнением для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и первой частью «Ведьмака», известной под кодовым названием Polaris.

Новаковски заявил, что компания способна разделять ресурсы и привлекать внешних исполнителей. Так, в настоящий момент компания разрабатывает Cyberpunk 2 и продолжает работу над Polaris. По его словам, сиквел Cyberpunk создает подразделение в Бостоне, новую часть «Ведьмака» — филиал в Европе.

«Вы определенно можете ожидать, что мы выпустим больше игр, и мы определенно планируем увеличить частоту запусков», — подытожил руководитель CD Projekt RED. При этом Новаковски не стал раскрывать, какой промежуток времени будет между релизами.

В апреле стало известно, что польская компания CD Projekt RED начала работу над новым «Ведьмаком». Над новой частью серии, которую создадут с помощью ИИ, работают 403 специалиста.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова удивлена отказом суда выпустить генерала Попова из СИЗО. Она пообещала изучить дело авторитетного военного

      Госсекретарь заявил о самостоятельности Украины в выборе обороны

      Раскрыта загадка таинственной надписи на древнем камне

      Фигуристка-чемпионка рассказала о пощечине от Тарасовой

      Слуцкий прокомментировал угрозы Трампа бомбить Москву

      Росгвардейцы нашли в автомобильном прицепе тайник с оружием и боеприпасами

      Джулия Фокс вышла в свет с детскими брелоками вместо одежды и с ящиком на голове

      В Раде заявили о «молчаливом согласии» Вашингтона на удары по России

      Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

      В Иране исключили падение вертолета президента из-за диверсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше