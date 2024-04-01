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20:30, 1 апреля 2024Наука и техника

Игру «Ведьмак 4» создадут с помощью ИИ

Игру «Ведьмак 4» будут создавать с привлечением ИИ

Скриншот: Игра «Ведьмак 3»

Польская компания CD Projekt RED начала работу над новым «Ведьмаком». Об этом сообщается в квартальном отчете, доступном на сайте студии.

Представители CD Projekt RED заявили, что сформировали производственную команду из 403 специалистов. В студии добавили, что работать над новой частью серии будут с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

При этом руководитель студии Адам Бадовски подчеркнул, что ИИ будут привлекать в качестве помощника разработчикам — новые инструменты изменят производственный процесс незначительно.

Бадовски объяснил, что искусственный интеллект позволит избежать ошибок, допущенных при создании Cyberpunk 2077. «Мы верим, что в будущем нам удастся избежать проблем, подобных тем, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре», — заметил глава CD Projekt RED. Многочисленные ошибки в Cyberpunk 2077, вышедшей в конце 2020 года, пришлось устранять патчами.

Журналисты издания TechSpot отметили, что команда из 403 человек составляет примерно две трети всего персонала CD Projekt RED. Старт производства новой части игры по вселенной «Ведьмака» анонсировали в январе.

В начале 2024 года генеральный директор компании Sony Кеничиро Йошида заявил, что ИИ поможет создателям видеоигр, но не заменит их. «Мы не можем мешать технологиям, но в то же время развлечения — это бизнес для людей», — отметил он.

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      Андрей Ставицкий
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