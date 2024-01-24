В Sony рассказали о роли ИИ в играх

В Sony заявили, что ИИ поможет создателям видеоигр, но не заменит их

Генеральный директор компании Sony Кеничиро Йошида рассказал о будущем видеоигр, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Интервью с ним доступно на YouTube-канале Norges Bank Investment Management.

В первую очередь глава японской корпорации заметил, что Sony не хочет заменять живых геймдизайнеров нейросетями и роботами. «Мы не можем мешать технологиям, но в то же время развлечения — это бизнес для людей», — отметил он. Йошида подчеркнул, что Sony позиционирует ИИ как технологию, которая поддерживает создателей, и она не должна заменять их.

Также он отметил, что роль искусственного интеллекта заключается в помощи людям в рутинной работе, связанной с вычислениями, чтобы они могли концентрироваться на творчестве. Кроме того, Йошида считает, что ИИ часто используют без весомой причины. «Например, технически возможно создать сцену из фильма, в которой Том Хэнкс говорит по-японски с идеальной синхронностью губ. Но стоит ли нам это делать? Вот в чем вопрос» — заявил топ-менеджер Sony.

Раскрывая будущее игр, Йошида заметил, что Sony будет и дальше портировать эксклюзивы PlayStation на ПК: «Везде, где есть компьютеры, пользователи смогут без проблем играть в свои любимые игры».

В начале января руководители Steam приветствовали появление игр, созданных частично или полностью с помощью ИИ. Специалисты привели список правил, которым должен соответствовать тайтл, созданный с использованием искусственного интеллекта.