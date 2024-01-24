Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:58, 24 января 2024Наука и техника

В Sony рассказали о роли ИИ в играх

В Sony заявили, что ИИ поможет создателям видеоигр, но не заменит их

Фото: Jack B / Unsplash

Генеральный директор компании Sony Кеничиро Йошида рассказал о будущем видеоигр, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Интервью с ним доступно на YouTube-канале Norges Bank Investment Management.

В первую очередь глава японской корпорации заметил, что Sony не хочет заменять живых геймдизайнеров нейросетями и роботами. «Мы не можем мешать технологиям, но в то же время развлечения — это бизнес для людей», — отметил он. Йошида подчеркнул, что Sony позиционирует ИИ как технологию, которая поддерживает создателей, и она не должна заменять их.

Также он отметил, что роль искусственного интеллекта заключается в помощи людям в рутинной работе, связанной с вычислениями, чтобы они могли концентрироваться на творчестве. Кроме того, Йошида считает, что ИИ часто используют без весомой причины. «Например, технически возможно создать сцену из фильма, в которой Том Хэнкс говорит по-японски с идеальной синхронностью губ. Но стоит ли нам это делать? Вот в чем вопрос» — заявил топ-менеджер Sony.

Раскрывая будущее игр, Йошида заметил, что Sony будет и дальше портировать эксклюзивы PlayStation на ПК: «Везде, где есть компьютеры, пользователи смогут без проблем играть в свои любимые игры».

В начале января руководители Steam приветствовали появление игр, созданных частично или полностью с помощью ИИ. Специалисты привели список правил, которым должен соответствовать тайтл, созданный с использованием искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      Ил-76 с украинскими пленными сбили под Белгородом тремя ракетами

      Врач опроверг популярный миф о сердце

      В РПЦ отреагировали на планы открыть в России академию шаманизма

      В Госдуме заявили о необходимости признания Украины государством-террористом

      В Sony рассказали о роли ИИ в играх

      75-я ракетка мира из России проиграла китаянке в 1/4 финала Australian Open

      Johnson & Johnson потратит миллионы из-за канцерогенной детской присыпки

      Звезда «Универа» вспомнил о намерении работать таксистом в период пандемии

      На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше