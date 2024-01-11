Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:52, 11 января 2024Наука и техника

В Steam появятся созданные с помощью ИИ игры

В Steam появились правила для видеоигр, созданных с помощью ИИ

Фото: Fredrick Tendong / Unsplash

Руководители площадки Steam поприветствовали появление игр, созданных частично или полностью с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в блоге игровой платформы.

В компании Valve, которая занимается поддержкой игрового сервиса, рассказали, что им потребовалось время, чтобы проанализировать появляющиеся на рынке ИИ-игры. Специалисты описали список правил, которым должен соответствовать тайтл, созданный с использованием искусственного интеллекта.

В первую очередь перед публикацией своего продукта в библиотеке Steam разработчик должен будет подробно рассказать, как он использовал ИИ. Игры разделят на две категории — в первую попадут те, в которых некоторый контент был предварительно сгененирован. Такие медиафайлы не должны нарушать авторское право и содержать противозаконную информацию.

Материалы по теме:
«Это крайне мрачный мир» Бесконечные смерти, страдания и боль. Какой вышла игра Elden Ring?
«Это крайне мрачный мир»Бесконечные смерти, страдания и боль. Какой вышла игра Elden Ring?
8 марта 2022
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R. Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
12 июля 2021

Во вторую категорию попадут тайтлы, контент в которых генерируется ИИ в режиме реального времени. В этом случае разработчик должен будет объяснить модераторам Steam, каким образом он регулирует использование нейросетей и прочих технологий.

Кроме того, на странице с конкретной игрой будет опубликован раздел с вопросами и ответами, касающимися использования ИИ. «Теперь мы будем более открытыми к выпуску игр, использующих такие технологии, в Steam», — подчеркнули в Valve.

В конце декабря представители сервиса Steam подвели итоги 2023 года, назвав лучшие игры, доступные на площадке. В список вошли Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2, Call of Duty, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4, Destiny 2, Sons of the Forest и другие релизы.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Россиянка ослепла после популярной процедуры у косметолога

      Приехавшего на побывку участника СВО нашли в регионе России без признаков жизни

      Amazon решила уволить сотни сотрудников

      Украинского военного приговорили к 25 годам за расстрел жителя Мариуполя

      Три фигуранта дела о покушении на Владимира Соловьева частично признали вину

      В Steam появятся созданные с помощью ИИ игры

      В России оценили ситуацию с поставками фруктов из Эквадора

      Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

      Россиянкам старше 50 лет назвали портящую внешний вид обувь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости