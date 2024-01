В Steam появятся созданные с помощью ИИ игры

В Steam появились правила для видеоигр, созданных с помощью ИИ

Руководители площадки Steam поприветствовали появление игр, созданных частично или полностью с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в блоге игровой платформы.

В компании Valve, которая занимается поддержкой игрового сервиса, рассказали, что им потребовалось время, чтобы проанализировать появляющиеся на рынке ИИ-игры. Специалисты описали список правил, которым должен соответствовать тайтл, созданный с использованием искусственного интеллекта.

В первую очередь перед публикацией своего продукта в библиотеке Steam разработчик должен будет подробно рассказать, как он использовал ИИ. Игры разделят на две категории — в первую попадут те, в которых некоторый контент был предварительно сгененирован. Такие медиафайлы не должны нарушать авторское право и содержать противозаконную информацию.

Во вторую категорию попадут тайтлы, контент в которых генерируется ИИ в режиме реального времени. В этом случае разработчик должен будет объяснить модераторам Steam, каким образом он регулирует использование нейросетей и прочих технологий.

Кроме того, на странице с конкретной игрой будет опубликован раздел с вопросами и ответами, касающимися использования ИИ. «Теперь мы будем более открытыми к выпуску игр, использующих такие технологии, в Steam», — подчеркнули в Valve.

