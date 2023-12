В Steam назвали лучшие игры года на ПК

Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Destiny 2 попали в список лучших игр Steam

Представители сервиса Steam подвели итоги 2023 года, назвав лучшие игры, доступные на площадке. Списки опубликованы на сайте платформы.

Лучшими играми Steam по размеру валовой выручки оказались Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2 и Call of Duty. Лучшими новинками по этому показателю стали Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy и Resident Evil 4. В топ игр на ПК, в которых был зафиксирован рекорд по онлайну, вошли Destiny 2, Sons of the Forest и Hogwarts Legacy.

Также авторы назвали лучшие игры года, вышедшие из раннего доступа — Everspace 2, My Time at Sandrock и Farlight 84. Лучшими VR-эксклюзивами года в Steam по размеру валовой выручки оказались Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, Boneworks и Pavlov.

Кроме того, представители сервиса перечислили самые популярные игры среди владельцев приставки Steam Deck. В список включили Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 и Hogwarts Legacy. В рейтинг по числу ежедневных активных игроков с контроллером попали Starfield, Call of Duty и Street Fighter 6.

Ранее авторы площадки SteamDB назвали самые высокооцененные игры 2023 года, доступные на ПК и в Steam. В топ-3 попали Lethal Company, HoloCure — Save the Fans! и Pizza Tower.