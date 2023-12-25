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20:38, 25 декабря 2023Наука и техника

Названы лучшие игры 2023 года на ПК

Lethal Company оказалась лучшей игрой 2023 года на ПК по версии SteamDB

Фото: Alex Haney / Unsplash

Авторы площадки SteamDB назвали самые высокооцененные игры 2023 года, доступные на ПК и в Steam. Рейтинг опубликовали на сайте сервиса.

Создатели площадки формировали топ по собственным критериям: кроме оценки игроков алгоритм учитывал и количество рецензий. Первое место заняла Lethal Company — кооперативная видеоигра в жанре хоррор. Тайтл получил 97,03 процента положительных оценок. На второй и третьей позициях оказались HoloCure — Save the Fans! и Pizza Tower — 97,02 и 96,76 процента соответственно.

В первую десятку попали ремейк Resident Evil 4, VPet, Cats Hidden in Paris, Cats Hidden in Jingle Jam, Dave the Diver, Papa’s Freezeria Deluxe. Одну из самых популярных игр года Baldur’s Gate 3, которая выиграла главную номинацию на The Game Awards 2023, поместили на девятое место.

Также в список высокооцененных игр включили Brotato, Crab Champions, Pineapple on pizza, Volcano Princess, «Русы против ящеров», Steam Engine Simulator, Hi-Fi RUSH, Bomb Rush Cyberfunk, Chants of Sennaar и The Murder of Sonic the Hedgehog. Все вышеперечисленные тайтлы получили не меньше 95 процентов положительных оценок в Steam.

Ранее пользователи PlayStation назвали «Человек-Паук 2» главной игрой 2023 года. Выпустившая тайтл компания Insomniac Games получила награду «Студия года».

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      Андрей Ставицкий
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