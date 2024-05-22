Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на линии фронта
Генштаб ВСУ назвал покровское направление самым напряженным на линии фронта
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что покровское направление является самым напряженным на всей линии фронта. Об этом сообщатся в Telegram-канале ведомства.
В публикации уточняется, что покровское направление является самым напряженным на линии боевого соприкосновения. В Генштабе ВСУ признались, что на отдельных участках военным необходимо провести маневры.
Руководство ВСУ добавило, что тяжелые бои также происходят в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.
Ранее Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском. «Ситуация в районах боевых действий остается сложной», — подчеркнули в ведомстве.