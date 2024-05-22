Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:10, 22 мая 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на линии фронта

Генштаб ВСУ назвал покровское направление самым напряженным на линии фронта

Фото: Unsplash

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что покровское направление является самым напряженным на всей линии фронта. Об этом сообщатся в Telegram-канале ведомства.

В публикации уточняется, что покровское направление является самым напряженным на линии боевого соприкосновения. В Генштабе ВСУ признались, что на отдельных участках военным необходимо провести маневры.

Руководство ВСУ добавило, что тяжелые бои также происходят в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Ранее Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском. «Ситуация в районах боевых действий остается сложной», — подчеркнули в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова оценила версию о причастности России к покушению на премьера Словакии. Кто выступил с этой идеей?

      Пентагон призвали разрешить использовать американское оружие для ударов по РФ

      Мужчина три часа занимался любовью с розовой машиной Илона Маска

      Зеленский заявил о своей легитимности

      Байден заявил об использовании Трампом «языка Гитлера»

      Власти Израиля прервали трансляцию американского агентства

      Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на линии фронта

      В России обнаружили новый вариант коронавируса FLiRT

      В Госдепе высказались о договоренности по замороженным активам России

      Учительница получила шесть лет тюрьмы за секс с 14-летним школьником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше