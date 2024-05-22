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00:47, 22 мая 2024Мир

В Госдепе высказались о договоренности по замороженным активам России

Блинкен: США надеются на достижение договоренности по замороженным активам РФ

Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Вашингтон надеется, что страны Запада смогут достичь договоренности по замороженным российским активам и использовать их в качестве залога, чтобы обеспечить Киеву займы. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, он отметил, что Европейский союз пришел к соглашению об использовании процентов от активов РФ для Украины.

«Этот принцип будет фактически служить в качестве обеспечения под значительный кредит или залог, что высвободит много денег для Украины», — высказался он.

Ранее власти Германии выразили готовность поддержать предложенный США план по использованию будущих доходов, полученных от замороженных в западных странах активов России для их дальнейшей передачи Украине.

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      Марина Совина
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