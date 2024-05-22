Байден заявил об использовании Трампом «языка Гитлера» из-за видео в соцсети

Американский президент Джо Байден обвинил бывшего лидера США Дональда Трампа в использовании «языка Гитлера» из-за опубликованного видео на странице республиканца с упоминанием «единого рейха». Об этом пишет РИА Новости.

«Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырех месяцев назад говорил, думаю, может быть, "немного дольше", что Гитлер делал — цитата — "некоторые хорошие вещи"», — заявил Байден.

Речь идет о видео, размещенном на странице Трампа в соцсети Truth Social. В одном из фрагментов предвыборного ролика можно увидеть подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».

Ранее Трамп высмеял предвыборное видео Байдена и предложил вариант с его падениями. Он начинается с «признания» нынешнего главы государства о возрасте, после чего идет подборка с падениями и ляпами Байдена.