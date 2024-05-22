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01:17, 22 мая 2024Мир

Власти Израиля прервали трансляцию американского агентства

Власти Израиля прервали трансляцию AP и отобрали у СМИ вещательное оборудование

Фото: РИА Новости

Власти Израиля отобрали у отделения американского агентства Associated Press (AP) в городе Сдерот вещательное оборудование, а также прервали прямую трансляцию, передает агенство.

По данным журналистов, в четверг, 16 мая, офис в Сдероте получил указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа. Телеканал ответил отказаом. Во вторник, 21 мая, сотрудники израильского Минсвязи прибыли в офис AP, изъяли оборудование и прекратили трансляцию.

Сотрудникам СМИ вручили уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, поскольку телеканал Al Jazeera пользуется прямыми трансляциями агентства.

5 мая полиция пришла в офис Al Jazeera в Иерусалиме после запрета вещания, чтобы провести обыски.

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за закрытие катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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      Марина Совина
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