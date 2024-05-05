В Израиле решили закрыть арабский телеканал Al Jazeera

Кабмин Израиля единогласно проголосовал о закрытии телеканала Al Jazeera

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за закрытие катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в соцсети X (бывшая Twitter).

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — написал он.

РИА Новости пишет, что сразу после решения о запрете вещания Al Jazeera в редакции телеканала в Иерусалиме прошли обыски, изъято оборудование.

Ранее, в апреле, парламент Израиля разрешил закрывать в стране «враждебные СМИ». За закон проголосовал 71 депутат, против высказались 10 парламентариев.

