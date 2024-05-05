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21:53, 5 мая 2024Мир

В офис телеканала Al Jazeera в Иерусалиме пришли с обысками

TI: полиция проводит обыски в офисе телеканала Al Jazeera в Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Полиция пришла в офис катарского телеканала Al Jazeera в Иерусалиме после запрета вещания, чтобы провести обыски. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Отмечается, что полицейские изымают необходимое для вещания оборудование и опечатывают офис телеканала. Также у сотрудников Al Jazeera изымают сотовые телефоны. Кроме того, сайт издания на территории Израиля будет заблокирован.

Ранее Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за закрытие катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

До того парламент Израиля разрешил закрывать в стране «враждебные СМИ». За закон проголосовал 71 депутат, против высказались 10 парламентариев.

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      Евгений Силаев
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