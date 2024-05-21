Очевидцы рассказали о «люстрах» в небе над Харьковской областью

В Липцах Харьковской области заметили «люстры» для точного нанесения ударов

В Харьковской области очевидцы рассказали о замеченных в небе вспышках, по форме напоминающих люстры. Их увидели из Харькова по направлению к Липцам, где ВС России ведет наступление от границы, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Оказалось, местные жители увидели осветительные снаряды, которыми пользуются для подсветки территории, чтобы наносить точные удары в темное время суток.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) наступают еще на одном направлении на границе Харьковской области.

Британское издание The Economist опубликовало предполагаемый план наступления России под Харьковом. ОТмечается, что реализация плана началась раньше, чем было задумано изначально.