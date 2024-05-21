Россиянка побывала в Таиланде и назвала плюсом отдыха отсутствие китайцев

Российская туристка побывала с семьей на курорте Пхукет в Таиланде и назвала большим плюсом отдыха отсутствие китайцев. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, они остановились в четырехзвездочной гостинице Andakira. «Не скажу, что в отеле прям люксовые условия, но жить можно, он честно заслуживает свои четыре звезды, тем более, что это Азия», — заметила туристка. При этом минусом гостиницы она назвала отсутствие в номере кровати для ребенка. За такую услугу пришлось бы доплатить 10 тысяч рублей.

Плюсы курорта путешественница описала фразой «почти не было китайцев». Россиянка заявила, что теперь намерена побывать в других туристических местах Таиланда.

Ранее российские туристы массово устремились на отдых в Кавказские Минеральные Воды, известные своими санаториями. Спрос на отдых в этом регионе с начала года вырос на 25 процентов.