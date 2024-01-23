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18:37, 23 января 2024Наука и техника

Анонсирован старт производства игры «Ведьмак 4»

Reuters: производство следующей части игры «Ведьмак» начнется в 2024 году

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters

CD Projekt RED анонсировала старт производства новой части игры по вселенной «Ведьмака». Об этом сообщает Reuters.

В польской компании отметили, что готовы начать работу над продуктом. Новый генеральный директор студии Адам Бадовски заявил, что к середине года над «Ведьмаком» должна будет работать команда, состоящая из 400 человек.

В CD Projekt RED напомнили, что игра существует под кодовым названием Polaris. В медиа будущий тайтл условно называют «Ведьмак 4». Предыдущая игра серии — «Ведьмак 3» — вышла в 2015 году и разошлась тиражом более 50 миллионов копий.

В компании не стали называть сроки выхода игры, но аналитики ожидают, что «Ведьмак 4» появится в 2026 или 2027 году. Специалисты Reuters подчеркнули, что анонс подобного проекта означает, что CD Projekt RED останется без крупных релизов ближайшие пару лет. Ожидается, что с игрой начнется новая трилогия по вселенной «Ведьмака».

В конце ноября в CD Projekt RED заявили, что работа над игрой «Ведьмак 4» — приоритет студии. Также одна из команд внутри компании занимается производством продолжения Cyberpunk 2077, которая вышла в 2020 году.

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      Андрей Ставицкий
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