Создатели «Ведьмака» рассказали о новой части игры

В CD Projekt RED заявили, что работа над игрой «Ведьмак 4» — приоритет студии

Руководители польской студии CD Projekt RED рассказали о следующей части игры из серии «Ведьмак». Представители компании ответили на вопросы инвесторов во время очередного финансового отчета, транслировавшегося на YouTube.

По словам директора студии Адама Кичински, работа над следующей частью «Ведьмака», которая фигурирует под кодовым названием Polaris и условно называется «Ведьмаком 4», является главным приоритетом CD Projekt RED. Также одна из команд внутри компании занимается производством продолжения Cyberpunk 2077, которая вышла в 2020 году.

«Мы определенно хотим продолжать разработку игр и инвестировать в них. Мы хотим сделать это в масштабе, который не имел прецедентов в истории нашей компании, работая над несколькими проектами одновременно», — заявил финансовый директор студии Петр Нелюбович.

Кроме того, представители компании рассказали о ремейке оригинальной игры «Ведьмак», впервые о котором сообщили в октябре 2022 года. «Мы хотим переделать ее, используя все новые технологии и дизайн, которые мы придумали», — заметил Кичински.

«Ведьмак 3» — видеоигра в жанре action/RPG, вышедшая в мае 2015 года. Тайтл оказался одним из самых высокооцененных среди геймеров по всему миру. Оригинальная игра «Ведьмак» была представлена в 2007 году.

Впервые о разработке «Ведьмака 4» в CD Projekt RED рассказали осенью 2022 года. В компании также сообщили, что готовят три игры по вселенной «Ведьмака», которые выйдут в течение ближайших десяти лет.