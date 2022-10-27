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11:40, 27 октября 2022Наука и техника

Анонсирован ремейк игры «Ведьмак»

CD Projekt RED представила ремейк оригинального «Ведьмака» на Unreal Engine 5

Фото: Krystian Dobuszynski / Globallookpress.com

CD Projekt RED представила ремейк оригинальной игры «Ведьмак». Об этом сообщается в Twitter студии.

В тексте анонса говорится, что за разработку игры будут отвечать специалисты студии Fool's Theory. Контролировать процесс будет CD Projekt RED. Игра будет создана с нуля на движке Unreal Engine 5. В настоящий момент тайтл существует под кодовым названием Canis Majoris.

В CD Projekt RED не стали раскрывать других подробностей об игре и сроков релиза. «Мы хотим сделать все правильно, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения — пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем поделиться более подробной информацией», — отметили представители польской студии.

«Ведьмак» — видеоигра в жанре action-adventure, созданная по мотивам серии романов писателя Анджея Сапковского и выпущенная в октябре 2007 года. В 2011 и 2015 годах CD Projekt RED выпустила вторую и третью части серии соответственно.

CD Projekt RED сообщала о том, что намерена выпустить три игры по «Ведьмаку», в начале октября. Один из тайтлов, обозначенный кодовым названием Polaris, окажется началом новой трилогии. Также в компании заявили, что запланировали выход продолжения Cyberpunk 2077.

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Андрей Ставицкий
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