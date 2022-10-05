В CD Projekt RED рассказали о продолжении Cyberpunk 2077 и «Ведьмака»

Студия CD Projekt RED намерена выпустить продолжение своих культовых игр. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Представители польской студии рассказали, что вышедшая в конце 2020 года игра Cyberpunk 2077 получит продолжение. Кодовое название нового тайтла — Orion, игра будет разрабатываться силами команд разработчиков из Бостона и Ванкувера. Новая серия будет «развивать потенциал» франшизы.

Также в студии отметили, что запланирован выпуск трех игр по «Ведьмаку»: первый тайтл, упомянутый под кодовым названием Polaris, станет началом новой трилогии. Следующие две игры намерены выпустить в течение шести лет после выхода Polaris. Также в CD Projekt RED выпустят игру по мотивам «Ведьмака» Sirius и Canis Majoris — экшен-RPG с открытым миром.

По словам представителей студии, она намерена призвать больше сторонних разработчиков, которые помогут привлечь большее количество геймеров. В CD Projekt RED отметили, что собираются поставить регулярное производство новых игр на поток.

В конце сентября стало известно, что в игру 2020 года выпуска Cyberpunk 2077 вернулся миллион геймеров. Основной причиной вернувшейся популярности тайтла журналисты Digital Trends назвали выход обновления Edgerunners.