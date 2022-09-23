Cyberpunk 2077 снова оказалась популярной

Создатели Cyberpunk 2077 заявили, что в игру вернулся миллион геймеров

В игру 2020 года выпуска Cyberpunk 2077 вернулся миллион геймеров. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Представители студии CD Projekt RED объявили в своем Twitter о том, что Cyberpunk 2077 ежедневно запускали около миллиона геймеров. «Мы хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за то, что вы с нами и играете в игру», — отметили разработчики тайтла.

По словам журналистов, на неделе также было зафиксировано рекордное количество игроков в Cyberpunk 2077 в Steam — 85 555 человек. Неделей ранее игру запускали не более 37 тысяч геймеров в сутки. Специалисты отметили, что игра снова оказалась популярной.

Главной причиной вернувшейся популярности тайтла авторы медиа назвали выход обновления Edgerunners и выпуск аниме Cyberpunk: Edgerunners от Netflix. Очередное крупное обновления для тайтла ожидается в 2023 году, однако оно выйдет только на ПК.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020 года. На первом этапе тайтл раскритиковали за огромное количество багов и ошибок — создателям игры пришлось извиниться перед геймерами.

В июле аналитики GfK Entertainment назвали самые продаваемые видеоигры в Европе за первые шесть месяцев 2022 года. Рейтинг для российского рынка возглавила Cyberpunk 2077.