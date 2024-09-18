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13:29, 18 сентября 2024Экономика

Средняя стоимость кредита в России превысила 29 процентов годовых

ОКБ: средняя стоимость кредита наличными в сентябре составила 29,3 % годовых
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Полная стоимость кредита наличными в России в августе в среднем составляла 28,7 процента, а в сентябре поднялась до 29,3 процента. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишут «Известия».

Такие условия означают, что за 2,5 года заемщик переплатит более 60 процентов от суммы кредита. Сам объем кредитования снижается третий месяц подряд. В августе выдача составила 507 миллиардов рублей, что на 13 процентов меньше, чем в июле.

Средний чек кредитования сократился до 175 тысяч рублей, а средний срок вырос до двух лет и девяти месяцев. Россияне стали брать кредитов меньше и на меньшую сумму, а также увеличивают сроки возвращения.

Тенденцию подтверждают и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их оценке, в августе выдано кредитов на 544 миллиарда рублей, на девять процентов меньше, чем в июле. Представитель банка «Новиком» сообщил, что за август число одобренных займов упало на 40 процентов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что уровень закредитованности населения пока не критичен, но уже должен вызывать вопросы, особенно на фоне повышения ключевой ставки.

Ранее НБКИ сообщило, что в августе количество выданных кредитов на покупку автомобиля снизилось на 7,6 процента по сравнению с июлем — 144,1 тысячи против 155,9 тысячи. Совокупный объем выданных займов упал с 230,3 до 210,6 миллиарда рублей.

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      Платон Щукин
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