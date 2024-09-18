Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на российский регион

Минобороны сообщило об атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По их данным, новую попытку атаки беспилотника по объектам на территории России удалось пресечь около 16:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на среду, 18 сентября, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по Белгородской области три беспилотника. Всего тогда Украина выпустила по пяти регионам России 54 дрона. 27 дронов сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 7 — над Смоленской, 1 — над Орловской.