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20:27, 18 сентября 2024Забота о себе

Молодая женщина назвала плюсы и минусы брака с мужчиной на 40 лет старше

Фото: Varavin88 / Shutterstock / Fotodom

34-летняя женщина по имени Лесли рассказала, что в начале отношений с мужчиной, который был на 40 лет старше, ей часто задавали вопросы об их разнице в возрасте, из-за чего она чувствовала себя неловко, но потом привыкла. Плюсы и минусы такого брака она назвала в подкасте Love Don't Judge.

Лесли рассказала, что познакомилась с Винсом в ночном клубе, где мужчина работал певцом. В начале их романа мужчину нередко называли ее дедушкой. «Я замужем за мужчиной, который на 40 лет старше меня. Сначала мне было неловко, но теперь его возраст — это всего лишь число. Мне с ним спокойно и уютно», — сказала она об отношениях с 74-летним мужем.

Винс признался, что сделал предложение руки и сердца лишь через три года после первого свидания с Лесли. «Во время первой нашей встречи я спросил, знает ли она, сколько мне лет, — рассказал музыкант. — Я думал, что ей неловко, однако вскоре понял, что она чувствует себя комфортно, и сам успокоился».

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Мать Лесли и дочери Винса, которые обе старше мачехи, сомневались в искренности их отношений. Несмотря на возраст Винса, пара уверена, что их ждет счастливое будущее, и задумывается о детях.

Ранее стала известна история вдовца, который через несколько лет после потери супруги решился на новые отношения. Мужчина признался, что встречается с двумя женщинами и не может выбрать одну из них.

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      Алиса Дмитриева
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