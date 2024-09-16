Вдовец пожаловался на трудности первых свиданий и получил совет

За советом к эксперту по отношениям Сьюзи Годсон обратился вдовец, столкнувшийся с рядом трудностей на первых свиданиях. Слова эксперта о том, как наладить крепкие отношения, приводит издание Irish Examiner.

Мужчина в возрасте чуть меньше 60 лет рассказал, что после потери жены безуспешно пытается вновь обрести личное счастье. Он знакомится с женщинами в специальных приложениях и ходит на свидания. Однако, по его словам, многие из потенциальных партнерш остались недовольны после его отказа заняться сексом на первом же свидании. Мужчина поинтересовался, все ли женщины хотят подобных отношений или проблема в нем.

Годсон ответила, что многие женщины действительно используют приложения для знакомств для поиска случайного секса, но есть и те, кто хотел бы найти чуткого партнера для серьезных отношений. «Если вы овдовели относительно недавно, вам может понадобиться немного больше времени, чтобы найти подходящую партнершу», — добавила эксперт по отношениям.

Она объяснила, что утрата и горе нарушают способность людей эмоционально и физически взаимодействовать с новыми партнерами. Но в то же время сексуальная близость может облегчить горе, добавила она.

Также Годсон посоветовала мужчине сразу обозначать свои приоритеты в отношениях, например указывать их в анкете на личной странице сайта знакомств. «Создайте границы дозволенного к вам отношения, будьте разборчивы в партнершах и честны в том, какое поведение вас оттолкнет. И не общайтесь с теми, в ком вы полностью не уверены, — порекомендовала специалистка. — Если же кто-то вас заинтересует, сначала перейдите на видеозвонки и лишь потом на личные встречи».

Ранее Сьюзи Годсон научила находящихся в долгом браке женщин получать удовольствие от секса. Она посоветовала практиковать 15-минутное снятие стресса и отключение тревожных мыслей.