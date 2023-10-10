Находящихся в длительном браке женщин научили получать удовольствие от секса

Чтобы вновь начать получать удовольствие от секса, надо тратить хотя бы 10-15 минут на то, чтобы расслабить тело и очистить разум от тревожных мыслей, уверена сексолог Сьюзи Годсон. Такой совет она дала находящимся в длительном браке женщинам, пишет издание Irish Examiner.

К Годсон за помощью обратилась жительница Великобритании, которой стало трудно получать удовольствие от интима. По словам женщины, несмотря на 20 лет брака и двоих детей-подростков, они с мужем ведут активную сексуальную жизнь. Однако в последнее время ей стало трудно сосредоточиться во время близости. «Как только мы начинаем, я часто и слишком сильно отвлекаюсь, чтобы достичь оргазма. Как мне оставаться в настоящем моменте?» — спросила женщина.

В ответ на письмо Годсон заявила: чтобы возбудиться и достичь кульминации в сексе, «мозг должен перестать думать и начать чувствовать». Однако этого не произойдет, если женщина ложится в постель, беспокоясь о дедлайнах и школьных проблемах детей. По словам сексолога, существует множество способов расслабиться, но необходимо каждый день тратить хотя бы 10-15 минут на то, чтобы сознательно очистить разум и успокоить тело.

Пагубное воздействие стресса на сексуальное влечение имеет эволюционное происхождение. Секс не является необходимым условием выживания, поэтому, если ваш мозг отвлечен чем-то, что кажется вам важнее оргазма, он расставит приоритеты в пользу озабоченности и тревоги Сьюзи Годсон сексолог

Умение расслабляться — жизненно необходимый навык, который оказывает прямое влияние на благополучие человека и его интимную жизнь, подчеркнула Годсон. Успокоиться и снять напряжение можно с помощью спорта, ходьбы, активного отдыха, занятий йогой. Также по мнению специалистки, можно просто ничего не делать 15-20 минут. «Дайте себе разрешение потратить немного времени, чтобы подышать, отключить телефон, заметить, что ваше тело находится в покое в окружающей обстановке; сосредоточиться на форме облака или узоре на подушке», — предложила сексолог.

Также Годсон рекомендовала женщине рассказать мужу о своем состоянии, возможно, он захочет помочь ей расслабиться с помощью массажа или сделает прелюдию длиннее, чтобы у нее было больше времени возбудиться.

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