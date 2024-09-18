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13:50, 18 сентября 2024Экономика

Москвичам пообещали продолжение лета

Синоптики: на начало астрономической осени в Москве сохранится теплая погода

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во время начала астрономической осени, 22 сентября, в столице сохранится летняя погода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

В настоящее время антициклон разрушается и уходит на восток, но благодаря ему в Москве в течение какого-то времени еще сохранится теплая погода. Более холодный воздух принесет новый антициклон, который распространится с запада и северо-запада.

Показатели термометров будут плавно понижаться с четверга, 19 сентября, несмотря на это, они останутся выше климатических норм. Станет больше облаков, но из-за дефицита осадков сохранится высокая пожарная опасность.

В четверг, 19 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 23-25 градусов. В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков, ночью плюс 6-11 градусов, днем плюс 17-22 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что среда, 18 сентября, станет последним жарким днем аномально теплой московской осени. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне плюс 24-26 градусов, по области ожидается плюс 22-27 градусов.

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      Мария Черкасова
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