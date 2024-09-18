В Москве наступил последний жаркий день

Синоптик Леус: температура в Москве 18 сентября достигнет плюс 26 градусов

Среда, 18 сентября, станет последним жарким днем аномально теплой московской осени. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, температура воздуха в столице будет держаться на уровне плюс 24-26 градусов, по области ожидается плюс 22-27 градусов. Ветер северный один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В четверг, 19 сентября, ожидается плюс 21-23 градуса.

Аномально жаркая погода в Москве обусловлена антициклоном, который ограждает регион от нашествия дождевых облаков.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило, что со вторника, 17 сентября, по понедельник, 23 сентября, в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.